Aquilani verso l'esonero, spuntano due nomi per la panchina del Sassuolo: Montella in corsa
Un'altra panchina è pronta a cambiare in Serie A. Alberto Aquilani, dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Roma per 3-0 in campionato, la quinta consecutiva, è sempre più verso l'esonero. La decisione della società neroverde è attesa in giornata. Tra i nomi in lista c'è quello di Vincenzo Montella, libero dopo l'esperienza con la Turchia.
Sassuolo, cinque sconfitte di fila: Aquilani verso l'esonero
Con il ko dell'Olimpico, si allunga a cinque la striscia di sconfitte consecutive del Sassuolo, che rimane così a quota 8 punti e, in caso di risultato positivo del Monza contro l'Atalanta, terminerebbe in zona retrocessione. Per questo motivo, giunti alla seconda sosta stagionale, la società neroverde sembrerebbe intenzionata a cambiare guida tecnica, con la decisione dell'eventuale esonero di Aquilani che potrebbe essere presa in giornata.
Non solo Montella: anche D'Aversa in lista
Tra i candidati per sostituire Alberto Aquilani ci sono Vincenzo Montella e Roberto D'Aversa. Entrambi gli allenatori erano presenti ieri all'Olimpico per assistere alla partita. Il primo è reduce dall'esperienza alla guida della Turchia, terminata a ottobre, il secondo nella seconda metà della scorsa stagione si è seduto sulla panchina del Torino.
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