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Aquilani verso l'esonero, spuntano due nomi per la panchina del Sassuolo: Montella in corsa

La società neroverde verso il cambio in panchina dopo la sconfitta contro la Roma, la quinta consecutiva. In lista anche D'Aversa
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2 min

Pubblicato il 08.11.2026, 11:21 (Aggiornato il 08.11.2026, 11:37)

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Un'altra panchina è pronta a cambiare in Serie A. Alberto Aquilani, dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Roma per 3-0 in campionato, la quinta consecutiva, è sempre più verso l'esonero. La decisione della società neroverde è attesa in giornata. Tra i nomi in lista c'è quello di Vincenzo Montella, libero dopo l'esperienza con la Turchia.

Sassuolo, cinque sconfitte di fila: Aquilani verso l'esonero

Con il ko dell'Olimpico, si allunga a cinque la striscia di sconfitte consecutive del Sassuolo, che rimane così a quota 8 punti e, in caso di risultato positivo del Monza contro l'Atalanta, terminerebbe in zona retrocessione. Per questo motivo, giunti alla seconda sosta stagionale, la società neroverde sembrerebbe intenzionata a cambiare guida tecnica, con la decisione dell'eventuale esonero di Aquilani che potrebbe essere presa in giornata.

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Non solo Montella: anche D'Aversa in lista

Tra i candidati per sostituire Alberto Aquilani ci sono Vincenzo Montella Roberto D'Aversa. Entrambi gli allenatori erano presenti ieri all'Olimpico per assistere alla partita. Il primo è reduce dall'esperienza alla guida della Turchia, terminata a ottobre, il secondo nella seconda metà della scorsa stagione si è seduto sulla panchina del Torino.

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