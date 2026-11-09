Sassuolo, Aquilani in bilico: idea Montella

Riflessioni e contatti in ordine sparso per il futuro della panchina del Sassuolo , dopo la sconfitta all’Olimpico sabato sera contro la Roma , la 5ª consecutiva con 19 gol subiti, nella striscia negativa di appena un punto nelle ultime 7 giornate. Alberto Aquilani va verso l'esonero, con la decisione tra la nottata trascorsa e oggi, approfittando della sosta per le nazionali in vista della ripresa del campionato contro il Genoa al Mapei Stadium-Città del Tricolore. La posizione dell’allenatore è sub iudice dal ko interno con la Fiorentina, ma in quel momento il club aveva scelto di rinnovare la fiducia aspettando una reazione a Roma che non c’è stata, neanche con il cambio del modulo passando alla difesa a tre. I neroverdi si sono infilati in un tunnel lungo e buio: l’ultima vittoria in campionato risale al 13 settembre (3-2 contro la Juve). Appesantiscono il quadro le 29 reti incassate nei primi 11 turni, dato pessimo nella storia della Serie A a questo punto della stagione.

Sassuolo: se va via Aquilani, la prima scelta è Montella

Le riflessioni aperte da sabato sera attraversano il progetto aperto con Aquilani e il percorso affrontato fin qui, tra le difficoltà di varia natura e l’involuzione dopo la sosta precedente. La prima scelta per ripartire è Vincenzo Montella, che ha chiuso il suo rapporto con la Turchia dopo la disavventura al Mondiale e soprattutto la disastrosa prima finestra di Nations League in un ambiente ostile e complicato anche dagli scandali. L’altro profilo è Roberto D’Aversa, che la stagione scorsa è subentrato al Torino al posto di Marco Baroni, facendo poi spazio per la nuova stagione a Ignazio Abate. Sia Montella che Aquilani erano all’Olimpico sabato sera.

Il nuovo percorso del Sassuolo

La proprietà e il direttore sportivo Francesco Palmieri ne parlano dopo aver scelto Aquilani per costruire un nuovo percorso, dopo il biennio con Fabio Grosso e il passaggio di Giovanni Carnevali alla Juve, privilegiando la linea giovane e la volontà di un calcio propositivo e riconoscibile. L'inizio aveva offerto segnali belli e incoraggianti, culminati nella vittoria con la Juve. Un altro buon segno l’aveva lasciato anche il pareggio col Milan. Poi, il nulla. Fino alla notte dell’Olimpico, lo stadio di Aquilani che sembra averlo condannato nel suo affacciarsi alla Serie A dopo la grande carriera in campo. Non nasconde da settimane la delusione, nel chiedersi ripetutamente cosa sia successo alla squadra che stava prendendo la sua strada e l’ha smarrita anche per la serie degli infortuni, ultimi Berardi e Volpato. "Sono io l’unico responsabile", ha detto nell’amara notte di Roma. Va capito se quella dichiarazione è stata il preludio all’addio.