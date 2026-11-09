Aquilani e la battuta in romano in sala stampa: "Il mercato di gennaio? Beato chi c'ha n'occhio si dice a Roma..."

Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo: l'esonero dopo il ko contro la Roma, il comunicato

Ufficiale la decisione del club emiliano all'alba della nuova sosta dedicata alle nazionali: per il futuro c'è l'idea Vincenzo Montella
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2 min

Pubblicato il 09.11.2026, 17:02 (Aggiornato il 09.11.2026, 17:10)

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Ora è ufficiale: il Sassuolo ha esonerato Alberto Aquilani, sollevando l'ex tecnico del Catanzaro dall'incarico di allenatore della prima squadra neroverde. "L’U.S. Sassuolo Calcio - si legge nella nota del club emiliano - comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori, augurando loro le migliori fortune per il futuro".

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Sassuolo, esonerato Aquilani: la decisione del club dopo il ko con la Roma di Gasperini

Alberto Aquilani non è più l'allenatore del Sassuolo. Il tecnico romano lascia la formazione neroverde dopo aver collezionato appena 8 punti in 11 giornate di campionato. Diciassettesimo posto in classifica e zona retrocessione ad una sola lunghezza di distanza. In totale, per l'ex responsabile tecnico della Primavera della Fiorentina, due vittorie, due pareggi e sette sconfitte, ultima delle quali incassata proprio contro la "sua" Roma all'Olimpico. Ora, la sosta nazionali e una decisione da prendere nel più breve tempo possibile, così da consentire al successore di Aquilani di conoscere il gruppo e lavorare al meglio in vista dello scontro salvezza con il Genoa di De Rossi, in programma domenica 22 novembre alle ore 15 a Reggio Emilia. In pole c'è Vincenzo Montella, reduce dall'esperienza alla guida della nazionale turca e dagli sfortunati Mondiali giocati in America.

 

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