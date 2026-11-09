Sassuolo, scelto D'Aversa come nuovo allenatore al posto di Aquilani: attesa la firma
Roberto D'Aversa ritrova una panchina in Serie A: sarà lui il nuovo allenatore del Sassuolo, che ha scelto di puntare sull'ex Parma e Torino per sostituire l'esonerato Aquilani. Battuta la concorrenza di Vincenzo Montella. I neroverdi ripartono dal quartultimo posto in classifica, con soli 8 punti all'attivo e 7 sconfitte alle spalle. Alla ripresa, ci sarà lo scontro salvezza con il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domenica 22 novembre alle ore 15.
Sassuolo, scelto D'Aversa per il dopo Aquilani: i dettagli dell'accordo
Contratto fino al 30 giugno 2027 per Roberto D'Aversa, senza opzione di rinnovo in caso di raggiungimento dell'obiettivo salvezza. Attesa la firma in queste ore. Al termine della stagione, le parti si riaggiorneranno per capire se proseguire insieme in vista dell'anno successivo. Curiosità per la scelta del sistema di gioco che opererà il tecnico classe '75, spesso orientato verso la difesa a tre nel corso della sua carriera. In questi anni, però, il Sassuolo è stato abituato a giocare con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, per sfruttare le qualità di esterni offensivi come Berardi e Laurienté.
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