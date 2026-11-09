Sassuolo, scelto D'Aversa come nuovo allenatore al posto di Aquilani: attesa la firma

Roberto D'Aversa ritrova una panchina in Serie A: sarà lui il nuovo allenatore del Sassuolo, che ha scelto di puntare sull'ex Parma e Torino per sostituire l'esonerato Aquilani. Battuta la concorrenza di Vincenzo Montella. I neroverdi ripartono dal quartultimo posto in classifica, con soli 8 punti all'attivo e 7 sconfitte alle spalle. Alla ripresa, ci sarà lo scontro salvezza con il Genoa di Daniele De Rossi, in programma domenica 22 novembre alle ore 15.