Aquilani-Sassuolo, finisce qui. D'Aversa in pole

Ufficiale D'Aversa al Sassuolo: è il nuovo allenatore dopo l'esonero di Aquilani

Il tecnico ex Torino pronto a ripartire: contratto fino al 2027 con la missione salvezza
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1 min

Pubblicato il 10.11.2026, 14:38

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Il Sassuolo riparte da Roberto D'Aversa. Il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo dell'ex allenatore del Torino, chiamato a sostituire Alberto Aquilani, esonerato nella giornata di lunedì 9 novembre. Una scelta maturata dopo un avvio di stagione complicato, che vede gli emiliani al 17° posto in classifica con appena 8 punti, a ridosso della zona retrocessione.

Sassuolo, arriva D'Aversa: il comunicato ufficiale

D'Aversa avrà il compito di invertire la rotta e riportare il Sassuolo in una posizione di classifica più tranquilla. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, come confermato dalla nota ufficiale della società: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D'Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027". Per i neroverdi si apre dunque una nuova fase della stagione, con l'obiettivo immediato di conquistare punti preziosi nella corsa salvezza.

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