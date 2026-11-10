Ufficiale D'Aversa al Sassuolo: è il nuovo allenatore dopo l'esonero di Aquilani
Il Sassuolo riparte da Roberto D'Aversa. Il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo dell'ex allenatore del Torino, chiamato a sostituire Alberto Aquilani, esonerato nella giornata di lunedì 9 novembre. Una scelta maturata dopo un avvio di stagione complicato, che vede gli emiliani al 17° posto in classifica con appena 8 punti, a ridosso della zona retrocessione.
Sassuolo, arriva D'Aversa: il comunicato ufficiale
D'Aversa avrà il compito di invertire la rotta e riportare il Sassuolo in una posizione di classifica più tranquilla. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, come confermato dalla nota ufficiale della società: "L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D'Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027". Per i neroverdi si apre dunque una nuova fase della stagione, con l'obiettivo immediato di conquistare punti preziosi nella corsa salvezza.
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