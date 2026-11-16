Aquilani sull'esonero a Sassuolo: "C'erano le premesse per fare qualcosa di bello"

Così Alberto Aquilani ai micrfooni di Sky Sport: "È ovvio che mi dispiace perché c'erano le premesse sicuramente per fare qualcosa di bello. Però purtroppo il calcio è così, a volte è imprevedibile, a volte può essere crudele. Si è ribaltato tutto in poco tempo, non ho avuto la capacità probabilmente, quindi devo migliorare nel metter mano appunto a un'emorragia che era era abbastanza evidente. Come dice Capello, - ha aggiunto l'ex tecnico neroverde - mi auguro che questo sia come un primo tempo. Io ho una grande passione, ho le idee molto chiare di quello che mi piace fare. È un lavoro complicato perché le dinamiche sono tantissime, ci sono tantissime sfaccettature, però la passione mi porterà a continuare a far sì che che andrà meglio".