Serie A Spal, Semplici: «Lazzari squalificato? Giocerà Dickmann»

FERRARA - "Il Cagliari alla Sardegna Arena è un avversario davvero difficile da affrontare. Ha fatto 24 punti dei 35 totali che ha ottenuto, questo conta tanto". Questa la consapevolezza del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, alla vigilia della trasferta in terra sarda. "A parte qualche partita i rossoblù hanno sempre espresso aggressività - spiega -, tanta corsa e un gioco fluido". Se vogliamo tornare a casa con un risultato positivo dobbiamo presentarci lì nella miglior condizione possibile. Salvezza? La quota di punti si sta un po' alzando, ma rimango della mia idea e credo basteranno 37 o 38 punti. Come stiamo? La vittoria sulla Lazio ha regalato ancora più consapevolezza ai ragazzi, ma non possiamo rilassarci perchè ancora non abbiamo fatto nulla. Condizione? Se dovessi guardare la fatica dovrei cambiarli tutti: a destra ci sarà Dickmann. E' cresciuto molto e colmerà il vuoto lasciato dalla squalifica di Lazzari. Servirà una squadra equilibrata, ma che abbia forza, corsa e personalità. Turnover davanti? Forse qualcosa in attacco la dovrò rivedere. Petagna era già stanco prima della gara con la Lazio, ma con lo staff abbiamo deciso di schierarlo. Ora vedremo, c'è Paloschi che sta bene, può essere della gara come Antenucci e Floccari. Missiroli in regia? Sicuramente il suo spostamento è stato positivo per la squadra, ma c'è stato un netto miglioramento da parte di tutti, anche in difesa. Ok l'entusiasmo, ma manteniamo i piedi per terra perchè è facile esaltarsi come deprimersi rapidamente - conclude -".

PROBABILI FORMAZIONI