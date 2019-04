Spal, con la Juve per non perdere

FERRARA - Stavolta è mancato qualcosa, ma nessuno in casa Spal se la sente di dar adito a processi. Eredità certo delle tre vittorie filate che hanno permesso a Semplici e ai suoi ragazzi di affrontare la trasferta di Cagliari con minor pressione che in campo solo in parte s'è tradotta in un atteggiamento un po' più remissivo del solito. Ha pagato dazio alla stanchezza la Spal, pronta adesso a ricaricare le pile in vista della delicata e (sulla carta) proibitiva sfida con la Juventus di sabato prossimo. Nella mente del popolo biancoazzurro in verità si fa largo un'ipotesi che ai più potrebbe anche piacere: alla Juve basterà un pari per brindare all'ottavo scudetto consecutivo, risultato che tornerebbe buono all'undici spallino per guadagnare un comunque un punto sulle rivali.

PETAGNA IMPRESCINDIBILE - A Cagliari la Spal è sembrata un po' stanca, come peraltro Semplici aveva ammesso con un velo di preoccupazione alla vigilia. Ha faticato soprattutto a rendersi efficace dalla metà campo in su concedendo qualche palla gol di troppo a un avversario che avrebbe certamente potuto segnare più gol. Con l'ingresso di Petagna nella ripresa, là davanti, qualcosa di meglio si è cominciato a vedere [...]

Petagna dal dischetto beffa la Lazio

