Serie A Spal, seduta differenziata per Regini

FERRARA - Seduta di allenamento per la Spal, in preparazione della gara contro la Juventus. Al mattino il gruppo ha svolto la prima parte della seduta in palestra, passando poi ad esercitazioni tattiche sul campo. L’allenamento pomeridiano è stato invece incentrato su esercitazioni tecnico-tattiche e di possesso palla. Prosegue il lavoro differenziato per Vasco Regini dopo la contusione al fianco destro rimediata lo scorso 3 aprile nel match contro la Lazio. Programma personalizzato anche per Mattia Valoti (contusione al ginocchio destro) e Jasmin Kurtic (affaticamento al gluteo sinistro).

