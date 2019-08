Spal, Semplici: "Sconfitta meritata. Mihajlovic? Un piacere vederlo in campo"

BOLOGNA - "Sicuramente hanno meritato più di noi". Questa l'ammissione di Leonardo Semplici, tecnico della Spal, dopo la sconfitta 1-0 subita nel derby con il Bologna: "Anche noi abbiamo creato qualcosa, ma loro hanno fatto di più. Noi abbiamo sofferto la loro qualità, facendo anche bene alcune cose, ma tutto questo fa parte del processo di crescita di una squadra. Noi stiamo cercando nuovi equilibri, ma sotto l'aspetto della voglia e della determinazione stasera ai ragazzi non posso dire nulla. Ora siamo questi, pensiamo a lavorare per crescere e migliorare. Murgia? Non ha problemi fisici, ho preferito Valdifiori per tenere di più il pallone, oltre a Tomovic per contrastare Orsolini". Sul mercato: "Non mi aspetto nulla di particolare. Sappiamo cosa serve e con il budget che abbiamo a disposizione cercheremo di essere più competitivi: io resto concentrato sul campo, nonostante le conferme siamo ancora in costruzione". Su Mihajlovic: "L'ho salutato prima della gara ma non l'ho abbracciato, ora non si può. Un piacere ritrovarlo in campo, gli siamo tutti vicini" ha concluso il tecnico spallino.

BOLOGNA-SPAL 1-0: LA CRONACA