Spal, Semplici: "Con il Sassuolo voglio una squadra spregiudicata"

FERRARA - "I tre punti con la Lazio devono darci un'altra sicurezza e sicurezza e spregiudicatezza". Un convinto Leonardo Semplici apre così la conferenza stampa alla vigilia della gara della sua Spal con il Sassuolo. Poi, però, ammonisce: "Bisogna essere consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente. C'è tanto da lavorare e migliorare. Il Sassuolo è una squadra diversa dalla nostra, ma siamo consapevoli delle nostre qualità e andremo là per dare battaglia e portare a casa punti". Sulla formazione: "Sala e Strefezza? Il primo è arrivato in condizioni non ottimali - ammette -, ma ora ci conosciamo meglio e si sta avvicinando alla forma fisica migliore, dovrò valutare. Gabriel, invece, è una carta che pian piano voglio utilizzare. Starà a me capire il momento giusto per inserirlo, ma ha grande duttilità, può coprire più ruoli. Di Francesco? Lui è un ragazzo con caratteristiche offensive e in questo momento lo ritengo un attaccante esterno. Ha grande qualità, sa e deve fare gol. E' importante per l'equilibrio della nostra squadra, ed ora lo uso in quella posizione proprio per questo motivo" la chiosa di Semplici.

PROBABILI FORMAZIONI

Spal bestia nera della Lazio: Petagna-Kurtic rimontano Immobile