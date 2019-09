Spal, Semplici: "Eravamo abituati bene con Lazzari e Fares..."

FERRARA - "C'è dispiacere, sapevamo sarebbe stata un'annata difficile, però per raggiungere il nostro obiettivo serve fare un percorso". Così un amareggiato Leonardo Semplici dopo la sconfitta casalinga con il Lecce, ai microfoni di DAZN. "Siamo in difficoltà nelle scelte per via gli infortuni, ma oggi dobbiamo fare ammenda - rivela il tecnico della Spal -. Se perdi per due rigori dopo averla pareggiata...se dai questi vantaggi poi è difficile giocare in una certa maniera. Dopo il pareggio potevamo fare meglio, poi subito l'autogol. Non solo gli errori, ma c'è di mezzo anche la sfortuna". Poi, l'appello: "Ora non dobbiamo demoralizzarci ma pensare solo a lavorare. Tiriamo fuori qualcosa in più, tutti quanti. La nostra realtà è questa, siamo noi a poterla migliorare. Il momento è particolare ma sono convinto che riusciremo a raggiungere comunque il nostro obiettivo. Noi eravamo abituati bene con Lazzari e Fares, uno è andato via e l'altro è infortunato. Un altro esterno dal mercato? Non ne parlo, il gruppo ha dei valori che sono convinto verranno fuori" conclude Semplici.

