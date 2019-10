Spal, a destra si candida Sala

FERRARA - Il chiodo fisso di Semplici è tornare a fare punti in trasferta. Il Cagliari è avvertito, dopo la striscia di tutte sconfitte in tre viaggi (tra Bologna, Sassuolo e Juve) senza fare gol, come l’Udinese che è l’ultimo avversario al quale ha segnato fuori casa al 59’ il 15 maggio scorso. Si parte da un digiuno esterno di 335’, a fronte delle due vittorie tonificanti al Mazza contro Lazio e Parma che hanno portato linfa vitale alla classifica. Con l’assenza di Strefezza per squalifica e il forfait di Di Francesco la fascia destra sembra andare a Sala che si candida per una maglia da titolare dopo i 172’ giocati in 4 gare, di cui l’unica da titolare all’Allianz contro la Juve.

