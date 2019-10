FERRARA - Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha analizzato a Rai Sport il pareggio (non di facile previsione alla vigilia) contro il Napoli: "Sapevamo di affrontare una gara di grande valore, dovevamo fare una partita importante. Siamo andati in svantaggio al primo tiro del Napoli, ma sapevamo le qualità di questa squadra. È normale soffrire con queste grandi squadre, ma complimenti ai ragazzi che hanno portato a casa un punto per noi determinante”.

SPAL-NAPOLI 1-1: LA CRONACA