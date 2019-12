Spal, Semplici: "Serve di più, la classifica piange"

FERRARA -"Credo che la squadra in questo momento stia esprimendo delle cose positive, anche oggi avevamo interpretato la partita con la giusta intensità, sicuramente oltre agli infortuni, di cui non parlo, è un momento in cui gli episodi ci girano tutti storti, ad esempio sui rigori sbagliati". Questo il pensiero di un deluso Leonardo Semplici, dopo la pesante sconfitta interna con il Brescia nello scontro salvezza. "Dispiace, anche oggi nonostante tutto potevamo pareggiarla, ma non ci siamo riusciti - ha ammesso il tecnico della Spal ai microfoni di Sky -. Non ci siamo disuniti nonostante il momento non sia positivo, ma dobbiamo continuare a fare il massimo e dare qualcosa in più, la classifica piange. Petagna? Due rigori sbagliati potevano darci slancio e serenità, ma così non è ed è inutile piangere sul latte versato, ora lavoriamo come abbiamo sempre fatto, sta a me star vicino ai ragazzi per venir fuori da questa situazione. L'ambiente non è quello del primo anno, quando ci stavano vicini anche nelle sconfitte, ma oggi la curva ci ha applaudito nonostante il ko. Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile dopo due salvezze consecutive" ha concluso Semplici.

SPAL-BRESCIA 0-1: LA CRONACA