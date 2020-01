Spal, Semplici punta sempre su Valoti

FERRARA - Di incroci pericolosi sull'asse Ferrara-Verona se ne sono visti tanti negli ultimi tempi, ma quasi sempre hanno sorriso alla causa Spal. Con Leonardo Semplici che ha attinto in casa Hellas per assicurarsi un paio di pedine che in un modo o nell'altro hanno assunto una certa rilevanza all'interno dello scacchiere biancoazzurro, e non solo per quanto mostrato in campo. Ad esempio Mohamed Fares: lui è fuori da metà agosto e la sua assenza è certamente la più rimpiant tra tutte quelle che hanno costellato la prima metà di stagione spallina. Doveva diventare il "nuovo" Lazzari, l'elemento in grado di fare il definitivo salto di qualità e prendere in consegna le chiavi della corsia della mancina. Attende ancora il debutto stagionale, che con ogni probabilità non potrà avvenire prima di febbraio. Questa sarebbe stata la sua partita, perchè da avversario il Verona non l'ha mai affrontato.

L'ora di Valoti

Chi la prima sfida da avversario contro il suo passato non se la perderà è Mattia Valoti. Anche lui, come Fares, nell'estate 2018 ha traslocato dal Bentegodi al Mazza. E seppur a piccole dosi, la maturazione del centrocampista è entrata in una fase di consolidamento, tanto che Semplici nelle ultime quattro gare del 2019 gli ha riservato sempre un posto da titolare. Sta vivendo il miglior momento da quando veste la maglia della Spal e l'incrocio con l'Hellas rappresenta anche a livello simbolico la gara della definitiva consacrazione. Peraltro Valoti ha qualcosa da farsi perdonare agli occhi del popolo spalino pensando al gol realizzato proprio contro i biancoazzurri nella gara del 29 aprile 2018, quella che la formazione di Semplici vinse in rimonta 3-1. Brindare al nuovo anno con un gol sarebbe il modo migliore per fare pace con il passato e rilanciare definitivamente le ambizioni sue e della Spal.