Spal, Semplici: "Sconfitta pesante, dobbiamo dare tutti di più"

FERRARA - "Sapevamo di affrontare una squadra molto aggressiva che ha dato filo da torcere a tutti. Fino all'espulsione è stata una partita equilibrata che poteva essere risolta da un episodio, che poi ha premiato loro". Leonardo Semplici analizza così la pesante sconfitta interna della Spal con il Verona. "Abbiamo avuto alcune occasioni, come quella clamorosa di Paloschi, ma il rosso a Tomovic ha cambiato l'andamento della partita e inciso sul risultato finale - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -. Dispiace, venivamo dalla bella vittoria di Torino e non siamo riusciti a dare continuità. Rimbocchiamoci le maniche senza abbatterci, anche oggi in inferiorità numerica abbiamo avuto le nostre chance, facciamo difficoltà a segnare. L'espulsione? In verità non l'ho vista bene, ma se c'è stato il colpo è arrivato dopo che il giocatore ha calciato, ma la colpa è nostra perchè non bisognava perdere quel tipo di palla: c'era tutto il tempo per poter recuperare e ci siamo complicati la vita da soli". "A parte il gol c'è stato un episodio sul rilancio del portiere - ha proseguito l'allenatore biancazzurro -, poi una palla di Kurtic, tutti errori che non ci possiamo permettere. Non dobbiamo tirare indietro i remi, bisogna andare al di là del nostro momento e non abbiamo niente da perdere. Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e diamo tutto quello che abbiamo". La Spal ha vinto gare che sulla carta sembravano impossibili, come Lazio e Torino: "Questo sembra sia il trend, noi dovremmo fare risultato con le squadre che sulla carta son più vicine a noi, dispiace, perchè abbiamo avuto diverse defezioni, ma non è questione di sfortuna. Le cose bisogna meritarsele e noi stiamo facendo fatica. Serve di più, a partire dall'allenatore. Una brutta sconfitta, serve reagire tutti insieme. Quanto mi gioco a Firenze? E' la mia città, sarà una partita importante e spero andrà come a Torino" ha concluso Semplici.

SPAL-VERONA 0-2: LA CRONACA