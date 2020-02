Spal, Semplici: "Lazio straordinaria, ma vogliamo far punti"

FERRARA - Difficoltà elevatissima per la Spal che, domani, affronterà all'Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi. Mister Leonardo Semplici, però, comincia dalle considerazioni sul mercato appena concluso: "In uscita sono state terminate trattative importanti - ha svelato il tecnico in conferenza stampa -, abbiamo lavorato bene e valorizzato giocatori che andranno in grandi squadre. Sul fronte arrivi ci siamo rinforzati in tutti i reparti, con giocatori bravi come Dabo, Zukanovic e Castro: sono contento, anche che il mercato sia finito". Sulla formazione: "Castro e Zukanovic sono in buone condizioni, abili e arruolabili, il primo ha giocato anche a San Siro domenica scorsa e può partire dall'inizio. Cionek invece ha una fascite plantare, non è recuperato. Cerri? Stabiliremo con lo staff medico il suo percorso di recupero, ma in attacco credo che rimarremo così. Castro farà qualche gol, così come Valoti e Di Francesco, con Fares e D'Alessandro poi saremo a posto". Sul prossimo avversario: "Affrontiamo una delle squadre più in forma, sono in un momento straordinario. La Lazio è una grande squadra e lo sta dimostrando, ma noi vogliamo portare via un risultato positivo. Alla squadra chiedo solo di far punti, è l'unica cosa che conta. A volte si è giocato bene, perdendo, ma la gente è contenta quando si fanno punti. Per noi saranno tutte finali da qui alla fine e domani vogliamo fare una partita spregiudicata per fare punti". Su Petagna, ceduto al Napoli per la prossima stagione: "Ha meritato questa occasione di giocare in una grande squadra. Ho cercato di migliorarlo soprattutto sotto l'aspetto realizzativo. Si è meritato questa chance e spero faccia un gran finale di stagione" ha chiosato Semplici.

