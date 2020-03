Spal, Di Biagio: "Cerri sta sempre meglio. Coronavirus? Speriamo bene"

FERRARA - Ospite domani del Parma nel recupero della sfida non disputata la scorsa settimana a causa Coronavirus, il tecnico della Spal Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale: "?Dabo e Di Francesco non saranno dei nostri, mancherà anche Strefezza che è squalificato. Cerri sta sempre meglio, naturalmente non è pronto per partire dall’inizio, ma può entrare a partita in corso. Stiamo calmi con lui, viene da un infortunio serio".

I ferraresi hanno finalmente recuperato quelli che a inizio stagione sarebbero stati gli esterni titolari: "Fares sta molto bene, è uno dei più in forma in squadra e ha bisogno di giocare, è in grande spolvero e sta capendo tutto quello che gli dico. D’Alessandro è importante e lo sarà nelle prossime sfide: non ha il ritmo partita per ovvi motivi, ma può diventare un’arma efficace a gara in corso". Chiusura sull'allerta Coronavirus: "C’è poco da ridere per la situazione: non è bella, sportivamente parlando è veramente brutta e preoccupante. Il campo a volte non ci fa pensare a quello che succede all’esterno, anche vicino a noi. Vediamo cosa succede e speriamo in bene”.