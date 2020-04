Petagna: "Pronto per il Napoli, ma prima salvo la Spal"

FERRARA - "Siamo a 6 punti, nelle ultime tre partite con Di Biagio abbiamo dimostrato di poter far bene. Ci crediamo e anche a casa lavoriamo tanto. Spero di aiutare la squadra a raggiungere la salvezza coi miei gol". Lo ha dichiarato Andrea Petagna, attaccante della Spal, in collegamento con Sky Sport: "Napoli? Un'opportunità unica. Il Napoli ha creduto sin da subito in me e mi avrebbe voluto già a gennaio. Penso di essere pronto, non vedo l'ora di essere allenato da Gattuso e giocare con calciatori forti come Mertens, Insigne e tutti gli altri che ci sono. Nazionale? E' un sogno e un obiettivo. L'azzurro è straordinario e arrivarci passa attraverso le mie prestazioni alla Spal se si riprende a giocare e al Napoli l'anno prossimo. Cercherò di far bene per arrivarci. I difensori più ostici? Chiellini e Koulibaly. Il miglior talento in squadra è Ilicic. Per i giovani Vlahovic mi piace molto e Barrow in futuro può diventare un grande calciatore".

Coronavirus, calcio verso la ripresa: la situazione nei 5 maggiori campionati europei

Coronavirus

"Siamo partiti subito con una raccolta fondi che sta funzionando bene e continua ad andare. Bergamo? E' la città che mi ha cresciuto in serie A, lì ho vissuto due anni fantastici e importanti per la mia crescita. Mi dispiace vederla così in ginocchio ma sono persone forti e sapranno rialzarsi velocemente. E anche l'Atalanta continuerà a regalare sorrisi, è una squadra forte. Ne guardo ancora tutte le partite, sono affezionato ai miei vecchi compagni. Papu Gomez è un amico, c'è un rapporto speciale con lui".