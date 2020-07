Spal, Di Biagio: "Soddisfatto: abbiamo provato a vincere"

FERRARA - "Volevamo fortemente vincere. Nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi, poi ci siamo chiusi troppo e abbiamo preso gol. Sono felice però della reazione: un punto meritato e dobbiamo essere soddisfatti anche se alla fine abbiamo provato a vincere senza riuscirci". Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato così a Sky dopo l'incontro con il Torino: "I giovani? Thiam da titolare ha fatto benissimo. Poi ho messo due 2002, Iskra e Horvathsono, che si sono ben comportati secondo me. I ragazzi hanno dato tutto, ma in realtà lo avevano fatto anche nelle altre partite. Spesso sono stati puniti da risultati che non avrebbero affatto meritato. Dispiace anche per il rigore che non ci hanno dato. Non siamo fortunati con il Var. Basta vedere cosa è successo anche con Roma, Inter, Milan".

SPAL-TORINO 1-1: LA CRONACA