Spezia, Italiano: "Rosso a Vignali? Non puoi fare un fallo così"

TORINO - Lo Spezia esce imbattuto dalla tana del Torino , pareggiando 0-0 nonostante l'espulsione di Vignali abbia costretto gli aquilotti a giocare per quasi tutto il match in dieci uomini. Vincenzo Italiano si può dire soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: "E' difficile rimanere con l'uomo in meno in Serie A, di questo sono convinto. Non aver subito nessun gol, creando più occasioni dei nostri rivali, dimostra che il nostro è lo spirito giusto : in passato a certe situazioni non riuscivamo a rimediare. Ora portiamo a casa un buon punto dopo aver giocato in dieci. Non dobbiamo staccare la spina, questo è un torneo difficilissimo, noi ci vogliamo rimanere e fare bella figura".

Il cartellino rosso mostrato da Fabbri a Vignali poteva davvero rompere le uova nel paniere allo Spezia: "Non si può fare un’entrata di quel tipo, si rischia grosso, è un principio basilare - ammonisce il tecnico - Queste cose possono capitare, ma non devono più succedere. L'inferiorità numerica poi diventa un macigno. Se avessimo perso, avrei dovuto dire qualcosa al ragazzo espulso, ma stavolta va bene. Lui comunque ha chiesto scusa a tutta la squadra". Gli aquilotti hanno giocato a viso aperto come loro abitudine: "In un paio di frangenti, con più tenacia si poteva segnare. Siamo felici perché dare continuità è un nostro obiettivo e ci stiamo riuscendo. Dopo le due vittorie, la strada intrapresa è quella giusta". I giovani come Piccoli e Agoume hanno disputato una bella gara: "Sono ragazzi, bisogna dargli tempo. Ora si sono calati in questa realtà, sono felice per loro. Nell'intervallo ho detto che c'era tutto da guadagnare, questo punto a loro darà molta autostima". I liguri, alla prima stagione in assoluto nella massima serie, stanno stupendo tutti: "Quando è uscito il calendario ho chiesto allo staff con quale squadra avremmo potuto ottenere punti. Abbiamo sempre la mentalità che avevamo in B, il clima è bellissimo. Se recuperiamo Nzola per la prossima? Lo spero, lui sa stringere i denti, ma ha preso una botta dura. Per noi è importantissimo, speriamo smaltisca l'infortunio".

