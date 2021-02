Italiano gongola: "Spezia perfetto contro un Milan stratosferico"

LA SPEZIA - Una serata che lo Spezia non dimenticherà mai. Figuriamoci Vincenzo Italiano, capace con la squadra di mandare ko la capolista Milan e con una gran vittoria per 2-0 che allontana il terz'ultimo posto di ben 9 punti, seppur con una gara in più: "È stata la miglior prestazione che ho visto, avevamo davanti la prima della classe... e vincere contro una squadra stratosferica come il Milan è una grande soddisfazione, anche per l'intensità e la qualità che hanno messo i ragazzi dal primo all'ultimo minuto - ha detto ai microfoni di DAZN - . Segnano tutti? È un dato importante, vuol dire che tutti hanno voglia di essere decisivi e trascinare, ma questa è una vittoria che ci dà grandissimo morale, una prestazione così è importante per il nostro obiettivo, che sappiamo qual è: mettiamo in cascina questi trepunti e continuiamo con questo spirito". "L'intuizione Agudelo prima punta? Ha delle qualità da giocatore importante, grande forza e velocità palla al piede, e vista la necessità, oltre al fatto che sull'esterno non aveva reso tanto, gli abbiamo chiesto di adattarsi e devo dire che sta stupendo tutti per sacrificio e qualità, sa gestire e aprire il gioco. È una grandissima sorpresa e si sta divertendo in quel ruolo ed è importante: lui è felicissimo e noi siamo contenti di averlo in questo modo qua".