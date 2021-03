Spezia, un nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra

LA SPEZIA - Piccola allerta per lo Spezia: il club ligure ha reso nota la positività al coronavirus di uno dei membri del gruppo squadra sul suo sito ufficiale. "A seguito del ciclo di tamponi di controllo effettuato nella giornata di ieri, un calciatore della prima squadra è risultato positivo. Il tesserato sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario". Per la squadra di Italiano si tratta del secondo contagiato dopo il portiere Ivan Provedel, che ha saltato la sfida col Benevento di sabato scorso.