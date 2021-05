Italiano: "Napoli di qualità, a noi servirà sacrificio"

LA SPEZIA - "ll pareggio del Bentegodi è stato fondamentale e ottenuto con grande caparbietà, dato che la squadra ha creduto fino alla fine di poter segnare e sono contento che i subentrati abbiano dato un contributo decisivo, perchè è quanto deve accadere sempre, in particolare in questo momento della stagione". Parola di Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, che in conferenza stampa è tornato sulla gara del Verona prima di affrontare il discorso Napoli. "Ci attendono tre gare in una settimana, ma il pensiero ora è tutto per il Napoli, un avversario fortissimo che deve esser affrontato con il massimo della concentrazione; cercheremo di fare del nostro meglio per far risultato e solo al fischio finale penseremo all'impegno contro la Sampdoria" ha aggiunto Italiano, che ha poi parlato della squadra di Gattuso: "Vivono un ottimo momento e hanno giocatori di grande qualità, si vede che c'è entusiasmo e quindi dovremo mettere in campo il giusto furore, non rinunciando a cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari; Osimhen, Insigne, Lozano, Politano, Mertens, giusto per citarne qualcuno, sono tutti calciatori di altissimo livello che possono risolvere la partita con una giocata estratta dal cilindro in qualsiasi momento: dovremo essere pronti a sacrificarci e ad andare forte in ogni singolo istante del match".