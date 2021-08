Calciomercato Spezia, si lavora al prestito di Kovalenko e l'arrivo di Reca

LA SPEZIA - Dopo l'ufficialità di Ebrima Colley, proveniente dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto i nfavore dei nerazzurri, lo Spezia vorrebbe arrivare a prendere, sempre a titolo temporaneo, Viktor Kovalenko, mentre Arkadiusz Reca si trasferirebbe a titolo definitivo. Per l'attacco, inoltre, sono molto vicini il centravanti dello Slovan Bratislava Strelec al netto della partenza di Ardian Ismajli, che andrà all'Empoli mentre Dimitrios Nikolaou (difensore dell'Under 21 greca) e il bomber slovacco Samuel Mraz arriveranno in Liguria.