Spezia, Motta: "Fiorentina? Faremo del nostro meglio"

LA SPEZIA - “Dopo la partita dell’altra sera eravamo amareggiati, al di là della classifica eravamo arrabbiati perché la sensazione era quella di aver perso un’occasione importante, meritavamo di vincere dal primo all’ultimo minuto e non l’abbiamo fatto. È vero che anche un solo punto conta, ma il modo in cui è arrivato è quello che ci ha lasciato l’amaro in bocca". Così il tecnico dello Spezia Thiago Motta, in conferenza stampa, è tornato sull'1-1 nel derby con il Genoa prima di affrontare il discorso Fiorentina, prossima avversaria degli aquilotti. "Stiamo giocando partite molto vicine tra loro, ma ho una squadra composta da tanti giovani e non posso sentir parlare di stanchezza. Inoltre, stanno rientrando altri elementi e potranno già dare il loro contributo dalla partita di domenica - ha aggiunto Motta -. Non posso dire con certezza chi rientrerà in gruppo e chi sarà convocato, domani abbiamo ancora l’ultimo allenamento e deciderò chi portare con me domenica: dipenderà dalla loro condizione. I cambi che scelgo di fare durante le partite sono motivati da quello che vedo in allenamento e dalla situazione in cui si trova la squadra al momento del cambio; martedì ho scelto di sfruttare la grande duttilità di Gyasi arretrandolo, e di lasciarlo in campo perché stava giocando bene. Noi cercheremo sempre di fare la partita, ovviamente dipende dall’avversario, tatticamente qualcosa può cambiare, ma noi proveremo a difendere in undici e attaccare in undici, come abbiamo sempre fatto".