Spezia, buone notizie per Motta: Maggiore di nuovo in gruppo

LA SPEZIA - Venerdì di lavoro in casa Spezia, con le Aquile di Thiago Motta scese sul campo di allenamento del Centro Sportivo Follo per preparare la sfida di lunedì in casa del Bologna. Il tecnico italo-brasiliano ha ritrovato almeno per un una parte dell'allenamento il capitano Giulio Maggiore, che aveva svolto lavori personalizzati nei giorni scorsi. Proseguono sulla via del recupero anche Sher e Bastoni, anche se per loro il momento di riaggrarsi ai compagni sembra più lontano. Sabato mattina, a due giorni dalla partita del Dall'Ara, Motta riporterà i suoi sul campo, sperando di avere altre buone notizie sulla ripresa degli indisponibili.