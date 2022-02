Spezia, Thiago Motta: "Siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto"

BOLOGNA - "Siamo partiti bene, poi ci siamo messi dietro e abbiamo sofferto tanto anche per merito del Bologna. Guardiamo subito alla prossima partita e vediamo cosa migliorare". Lo ha dichiarato Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ai microfoni di Sky dopo la gara con il Bologna: "Abbiamo iniziato bene attaccanto il Bologna, segnando meritatamente. Poi per merito del Bologna ci siamo abbassati e abbiamo passato così buona parte della partita. Non penso che il Bologna dovesse avere più cattiveria, noi cercavamo di mantenere il nostro gioco, tenendo palla e utilizzandola meglio. Ci siamo messi dietro dopo il gol, possiamo fare meglio, ma è anche vero che il Bologna ha giocatori che fanno la differenza davanti. I cambi? Possono incrementare qualcosa. Contro il Bologna a difendersi poi la stanchezza arriva, ma non è il momento di vedere se i cambi hanno funzionato o meno. Tutta la squadra può fare meglio, anche io, e in altre partite lo abbiamo dimostrato. Rivedremo questa partita, dovremo migliorare alcuni aspetti, continuare in quello che facciamo bene e pensare alla prossima”.