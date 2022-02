Spezia, Motta: "Roma costruita per l'Europa, ma noi ce la giocheremo"

LA SPEZIA - "Kovalenko si sta allenando bene, ovviamente è un momento difficile per lui e per tutti noi a livello mondiale. La storia ci ha insegnato che le guerre vanno evitate, speriamo che la situazione si evolva al meglio. Da parte nostra cercheremo di stargli vicino il più possibile, ha tutto il nostro sostegno": anche in casa Spezia, come dovunque del resto, la questione ucraina tocca tutti da vicino. Provando a tornare al calcio, le Aquile di Thiago Motta, interventuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica contro la Roma di Mourinho, sanno di dover reagire al ko subìto contro il Bologna e il tecnico ha voluto suonare la carica: "Ogni partita fa storia a sé - ha spiegato l'italo-brasiliano - a Bologna non è andata bene, ma sappiamo che ci sono tante cose da migliorare, a partire dalla gestione del tempo e del possesso. La cosa che più importa a noi ora è ritrovare la continuità di inizio anno. Affronteremo una squadra importante, costruita per l’Europa, ma noi giocheremo in casa e lo faremo al massimo, cercando di portare la sfida dalla nostra parte. Le scelte di formazione sono sempre state pensate in base al momento e alla partita da affrontare. Non ci sono preclusioni: abbiamo ancora un allenamento prima della partita per valutare quale sarà la squadra migliore da schierare. Nzola sta bene, si sta allenando nel modo giusto e come gli altri avrà la possibilità di meritare il posto da titolare, anche considerata l’assenza per squalifica di Manaj. Agudelo da subentrato è stato decisivo nelle ultime partite, ma sa che deve e può fare ancora meglio di così".