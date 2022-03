LA SPEZIA - Nuova seduta di allenamento per lo Spezia, che nella giornata odierna è ritornato in campo per preparare la sfida di domenica contro la Juventus di Max Allegri. Dopo il consueto riscaldamento, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella finale. E' rientrato a regime con la squadra Zoet, mentre Colley e Sala hanno svolto fisioterapia. Ancora differenziato per Nzola. Domani, seduta mattutina.