LA SPEZIA - Spezia in campo per preparare la sfida casalinga contro il Cagliari, un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza. Per gli uomini di Motta, riscaldamento tecnico seguito da esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppi offensivi e una partitella finale a campo ridotto. Rientrati regolarmente con la squadra Nzola e Colley, mentre Jacopo Sala è ancora al lavoro presso il centro FK di Aulla per recuperare dall'infortunio patito nel match contro la Roma. Domani, seduta di rifinitura.