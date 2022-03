Spezia, dieci giorni di stop per Bourabia: lesione muscolare

LA SPEZIA - Quello che sembrava un problema di lieve entità si è rivelato, invece, un infortunio tutt'altro che trascurabile. Lo Spezia nella giornata di martedì ha effettuato degli esami strumentali sul centrocampista Mehdi Bourabia, con l'esito ad evidenziare la presenza di una "lesione al quadricipite della gamba destra". Lo staff medico ligure ha subito iniziato le terapie del caso, riservandosi di valutare riguardo al rientro in campo del giocatore tra dieci giorni. Intanto, Thiago Motta continua a preparare la sfida di venerdì in casa del Sassuolo: il tecnico italo-brasiliano ha ritrovato Manaj nella seduta di lavoro del martedì, ma deve ancora rinunciare a Sala, bloccato in infermeria insieme proprio a Bourabia.