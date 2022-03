Spezia, Motta: "Nessuna firma sul risultato prima di giocare"

LA SPEZIA - Dopo la vittoria sul Cagliari , l'avvicinamento dello Spezia alla sfida di venerdì in casa del Sassulo è stata decisamente serena: "Sono contento della vittoria con il Cagliari - assciura Thiago Motta , tecnico delle Aquile, in conferenza stampa - soprattutto perché i ragazzi hanno fatto una partita seria, con responsabilità, consapevoli dell’importanza della gara e affrontandola al meglio. Sono contento per la prestazione, al di là della vittoria . I giocatori stanno bene vista la fiducia derivata dall’ultima vittoria. Dobbiamo continuare così, pensando che abbiamo ancora un allenamento e domani ci sarà una partita difficile. Il Sassuolo è una buonissima squadra forte lo hanno dimostrato per tutto l’arco del campionato. Io, comunque, credo tanto nella mia squadra: mantenendo il nostro equilibrio possiamo affrontare al meglio il Sassuolo . Anche se non ci sarà Raspadori in campo ci sarà un altro giocatore di altissimo livello. Noi lavoreremo di squadra sia in fase difensiva che offensiva, facendoci trovare pronti per domani. In ogni caso non firmo per nessun risultato prima di giocare la partita. Poi, dopo la gara, penseremo alla sosta".

"Manaj si è guadagnato spazio grazie al lavoro"

Dopo la pausa per le Nazionali, lo Spezia sarà chiamato allo sprint finale per raggiungere la salvezza: "Io credo che in ogni allenamento si possa migliorare - spiega Motta - ogni partita è una storia diversa e noi siamo concentrati solo sulla prossima seduta di lavoro. Il resto si valuterà e per me in questo momento non è importante. Sono felice di avere tanta scelta nei giocatori da mandare in campo: tutti sono dei potenziali titolari per me e lo dimostrano ogni allenamento dando il massimo. Ho piena fiducia nei ragazzi e ho la certezza di poter contare su tutti loro. Manaj? Tutto quello che ha fatto fino ad oggi è solo merito suo. Ha giocato poco all’inizio, poi ha iniziato a trovare più spazio grazie al lavoro. È un ragazzo che può essere protagonista dall’inizio e a partita in corso, come con il Cagliari. Deve continuare così".