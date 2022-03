LA SPEZIA - Ripresa dei lavori per lo Spezia, dopo i giorni di riposo concessi da Thiago Motta. A Follo la squadra ha iniziato la preparazione in vista del match contro il Venezia di sabato 2 aprile. Il programma di oggi ha previsto riscaldamento tecnico, una serie di torelli e partitella a campo ridotto a chiudere la seduta. Assenti gli otto giocatori impegnati con le nazionali, lavoro differenziato per Sala e Bourabia. Per domani è in programma una seduta mattutina.