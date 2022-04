Spezia, Thiago Motta: "Empoli? Daremo il massimo"

LA SPEZIA- In vista dell'anticipo di sabato contro l’Empoli, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa: “Vedo la squadra molto bene, sia atleticamente che emozionalmente, l’entusiasmo è altissimo. Stiamo vivendo il nostro miglior momento, i ragazzi stanno dando il massimo e lo stanno facendo per il gruppo. La prossima partita la affronteremo con concentrazione e determinazione per poter raggiungere il nostro obiettivo". Sono tutti titolari per il tecnico. "I ragazzi sanno come funziona, hanno la possibilità di dimostrare il loro valore ogni giorno sotto tanti aspetti, ed è il lavoro che svolgono durante la settimana che permette loro di guadagnarsi il posto tra i convocati e tra i titolari: in questa squadra regna la meritocrazia". Dopo la vittoria sul Venezia. "Le sensazioni che ho provato al ‘Picco’ dopo la vittoria contro il Venezia sono state incredibili. È stato un momento unico, da vivere, e io l’ho vissuto intensamente insieme ai ragazzi, spero che ce ne saranno altri così da qui alla fine della stagione". In vista della sfida del Castellani. "La sfida più complicata è quella contro l’Empoli, perché è la prossima e la nostra concentrazione è al 100% per affrontarla al massimo come abbiamo sempre fatto". Riguardo al proprio percorso. "Io come allenatore mi concentro moltissimo sul duro lavoro quotidiano, con convinzione, con le mie idee. Non mi interessa se e come si parla di me in quanto allenatore, io sono focalizzato sul mio lavoro e ci metto tutto me stesso".