Spezia, Nzola non riesce a togliersi l'orecchino e Thiago Motta lo sostituisce

LA SPEZIA - Succede anche questo in serie A. Ha del clamoroso quanto successo al Picco di La Spezia, nella partita tra i liguri e l'Inter. Protagonista l'attaccante dello Spezia Nzola, che entrato al 15' della ripresa, è restato in campo appena dieci minuti. Il motivo? Un orecchino. Proprio così, il francese entrato al posto di Manaj, non si era tolto il piercing, l'arbitro Maresca se ne è accorto e lo ha invitato ad uscire per toglierselo. Nel frattempo però, Nzola, non è riuscito a toglierlo nemmeno con l'ausilio dello staff medico. Fatto sta, che l'allenatore Thiago Motta, spazientito, lo ha sostituito e si è inginocchiato sconsolato davanti alla situazione surreale e comica che si stava consumando.