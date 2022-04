SPEZIA - Lo Spezia continua a preparare il prossimo importante impegno di campionato in programma sabato contro la Lazio. Per gli uomini di Thiago Motta, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppi offensivi e classica partitella finale. Personalizzato per Maggiore, terapie invece per Colley. Domani, è prevista una seduta mattutina.