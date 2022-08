SPEZIA - Continua la preparazione dello Spezia in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. In mattinata i liguri al Comunale di Follo, hanno svolto un lavoro tecnico-tattico, esercitazioni finalizzate alla gestione del possesso palla e lavoro in palestra a chiudere. In gruppo Daniele Verde, mentre è vicino al rientro Janïs Antiste. Salva Ferrer e Kelvin Amian proseguono invece nelle rispettive tabelle di recupero. Domani, seduta mattutina.