Spezia, Gotti post Lazio: "Meritavamo un gol. Verde? Non potevo rischiarlo"

ROMA - Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha commentato ai microfoni di Dazn la pesante sconfitta dell'Olimpico (4-0) contro la Lazio. Le sue parole: "Sono stati commessi tanti piccoli errori. Le misure della squadra nel primo tempo non erano adeguate, questa cosa ha concesso parecchi spazi in zone dove non si possono concedere alla Lazio. Hai una grande occasione di andare in vantaggio e non riesci a sfruttarla. Al di là del risultato, un gol ce lo meritavamo. Mi aspettavo comunque una Lazio così, non mi aspettavo che ci capitasse di perdere alcuni duelli in zone del campo, poi rivelatesi determinanti. Kiwior terzino? Probabile che il divario in campo sia stato fin troppo ampio. I correttivi adottati non sono serviti. Monza e Cremonese le prossime? Non ci sono partite facili. Il calendario dice: Monza. La prossima. Poi ci pensiamo. Verde? Dopo quasi un mese, Verde si è unito al gruppo nel fine settimana. Ha iniziato a muoversi, sta meglio di un mese fa, fatalmente non è ancora pronto per entrare in campo e non lo mettevo in una situazione di svantaggio come quella di oggi".