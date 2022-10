Spezia, Gotti: "Bene la prima mezz'ora. Verde? Bisogna aspettarlo"

MONZA - Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha commentato la sconfitta in casa del Monza (2-0). Ecco nel dettaglio le sue parole: "Devo dire che la prima mezz'ora l'abbiamo fatta davvero bene, con coraggio ed energia. Poi abbiamo subito un gol banale, può capitare ma abbiamo impiegato troppo tempo per ricostruire i presupposti del nostro gioco. Nella ripresa gli spazi si sono ridotti, poi dopo il loro raddoppio diventa tutto più difficile. Come sta Verde? Bisogna avere pazienza di aspettarlo, è un giocatore importante, ma non mi è dispiaciuto Maldini. Nzola? Mi è piaciuto molto all'inizio, poi nella ripresa è calato".