Maldini e Ferrer, il doppio jolly per lo Spezia

LA SPEZIA - Con la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia in tasca (dove giocherà contro l'Atalanta) lo Spezia si è dedicato da ieri anima e corpo alla sfida di Salerno in programma domani pomeriggio. Una sfida che l'allenatore Luca Gotti ritiene importantissima per il percorso di crescita dei suoi, in campo per la terza partita nello spazio di sei giorni. Cremonese (2-2) in campionato, poi Brescia (3-1) in Coppa e ancora Serie A, stavolta contro i granata di Davide Nicola, tra le altre cose ex giocatore spezzino nella stagione 2006/2007.

Spezia-Cremonese 2-2: Gotti e Alvini si dividono la posta Campo Ieri i bianchi si sono ritrovati sul campo di Follo, quartier generale degli aquilotti, per smaltire le fatiche di Coppa e per concentrarsi sulla Salernitana. Lavoro di scarico per i protagonisti della sfida di mercoledì, allenamento più intenso per quelli che non utilizzati da Gotti. Si è aggregato a questi ultimi anche Daniele Maldini che ad inizio settimana aveva accusato qualche fastidio fisico. Ancora niente da fare invece per Reca e Bastoni, così come per Kovalenko che sarà nuovamente a disposizion e dell'allenatore soltanto da gennaio. Spezia, Gotti: "Bastoni e Kovalenko ko, cambieremo modulo" Formazione Oggi allenamento fissato per il mattino, seguito da un pranzo leggero prima della partenza per Salerno. Difficile capire se Luca Gotti si affiderà tatticamente al 4-4-3 oppure tornerà a schierare i suoi secondo il 3-5-2 utilizzato a più riprese nella prima parte di stagione. Sembra più probabile il ritorno alle origini con Kiwior riportato al centro della difesa con Ampadu e Nikolaou.