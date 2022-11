Spezia, Gotti: "Contro il Milan si può cambiare qualcosa. Holm è ok"

LA SPEZIA - Alla vigilia della sfida a San Siro contro il Milan, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dello Spezia, Luca Gotti. Ecco le sue parole: "Quando perdi non sei abituato. Stai male, sto male io e stanno male i giocatori. Ci stiamo preparando a queste tre partite in otto giorni, focalizzandoci sul fatto che il nostro campionato è fatto di queste tre partite, senza pensare ad altro. Il Milan? Sappiamo quanto sono forti loro, il titolo che hanno sulla maglia ne è una testimonianza”. Sulle condizioni della squadra: "Holm ha saltato un paio di giorni di allenamento per quel problemino accusato con la Fiorentina, ma negli ultimi due giorni si è allenato in gruppo. Verde prosegue con il suo percorso, Strelec con la Fiorentina ha avuto un buon impatto. Ha qualità e deve trovare la giusta continuità". "Bourabia ed Ekdal - continua Gotti - sono una coppia solida, cercherò di utilizzarli il più possibile non appena miglioreranno di condizione". "Cambiare qualcosa in queste tre partite - conclude l'allenatore degli aquilotti - è un'ipotesi. Analizziamo le caratteristiche delle partite e dei giocatori in rosa cercando di alzare il nostro livello in tutte le partite".