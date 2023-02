Spezia, ufficiale l'esonero di Gotti: squadra affidata a Lorieri

LA SPEZIA - Dopo quella della Salernitana, con Nicola che verrà sostituito da Paulo Sousa, salta un'altra panchina in Serie A. E' quella dello Spezia, che, dopo 24 ore di attesa rispetto a una decisione già maturata, in attesa del via libera da parte del patron Robert Platek, impegnato a New York, ha esonerato il tecnico Luca Gotti, che dopo un'incoraggiante avvio di stagione, paga gli ultimi pessimi risultati e un rapporto non più sereno con il gruppo. Squadra al momento affidata al suo vice Fabrizio Lorieri.