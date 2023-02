Spezia, è ufficiale: Semplici è il nuovo allenatore

LA SPEZIA - E' arrivata l'ufficialità, attraverso un comunicato: lo Spezia ha annunciato "di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Leonardo Semplici, che guiderà le Aquile fino al termine della stagione in corso, con prolungamento automatico fino al 30 giugno 2025 in caso di salvezza". Semplici prende il posto dell'esonerato Gotti: insieme a lui, si apprende dal comunicato, arrivano "anche Andrea Consumi, in qualità di vice allenatore, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini". Nel pomeriggio di oggi Semplici, conclude la nota, "condurrà il primo allenamento da tecnico delle Aquile".