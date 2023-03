Amian: "Lo Spezia dovrà lottare su ogni pallone"

LA SPEZIA - Dalla Francia all’Italia, con un sogno grande: per Kelvin Amian il passo è stato fin troppo breve, visto che il francese in meno di due anni ha già raggiunto 50 gare nel nostro massimo campionato ed è un titolare inamovibile delle Aquile. All’orizzonte c’è l’Inter, ma è vietato avere paura. Cinquanta presenze in A sono un bel traguardo. «Sono felice di aver giocato 50 gare in A, spero di farne ancora tante. Sì, ho rischiato anche di segnare alla fine, ma il portiere ha fatto una grande parata: sarei stato felice di festeggiare, ma la cosa più importante sarebbero stati i 3 punti per la corsa salvezza. Ci siamo andati vicini, ma continueremo a lottare. Sono sette partite che non vinciamo. Dobbiamo continuare a lavorare e rimanere uniti e tutto andrà bene».