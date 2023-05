Delusione Semplici: "E' mancata cattiveria e determinazione"

LECCE - Lo Spezia ottiene un punto sul campo del Lecce , nello scontro salvezza di giornata. Ecco le parole del tecnico dei liguri Leonardo Semplici ai microfoni di Sky Sport: "Un punto che muove la classifica, ci fa allungare un attimo ma sicuramente eravamo venuti qui per provare a fare un risultato diverso. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di valore ed il primo tempo abbiamo fatto molto bene creando i presupposti per fargli del male"

Semplici: "Abbiamo pagato la mancanza di cattiveria e determinazione. Primo tempo bene, nel secondo c'è stata paura"

"Non siamo stati determinati e cattivi, l'abbiamo pagato. Lo sforzo del primo tempo é stato di valore, nel secondo tempo é stato più equilibrato e forse da entrambe é subentrata la paura. Hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Bisogna andare avanti con queste prestazioni".

Semplici: "Un passo in avanti ma vogliamo altri risultati"

"Il calendario? Le due vittorie sono arrivate contro avversari impensabili, abbiamo abituato a prestazioni meno belle con squadre alla portata e con Milan e Inter ci siamo rimessi in corsa. Sarà difficile ma non ci toglie nulla. Fallo su Nzola di Umtiti? L’arbitro ha deciso così, inutile stare a parlare. L’arbitro ha tenuto bene la partita. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti, ma da parte nostra c’è la volontà di fare altri risultati".

Semplici: "Con il Torino servirà qualcosa in più. Nzola? La sua presenza garantisce peso in attacco"

"Ripartiamo da Lecce e penseremo al Torino. Nzola? Ha grandi valori e la sua presenza garantisce peso in avanti. Anche a Cremona ci eravamo espressi bene. Voglio pensare al Torino, sperando di vedere qualcosa in più. Dobbiamo ripeterci per portare a casa i punti che ci servono".