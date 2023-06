Spezia, Semplici: "Nulla da perdere contro la Roma. Maresca tra i migliori"

LA SPEZIA - "Allo spareggio non ho neanche pensato per adesso". Lo assicura Leonardo Semplici , tecnico dello Spezia che si presenta all' ultima giornata di campionato contro la Roma con 31 punti in classifica, a braccetto con il Verona . Chi delle due farà peggio domenica sera andrà in Serie B : in caso di finale a pari merito sarà una partita ulteriore a decidere la terza retrocessione dopo quelle di Sampdoria e Cremonese . "Ho chiesto ai miei di non portare cellulari e non pensare ai risultati altrui - dice l'allenatore in conferenza stampa -. Nel calcio italiano si sono invertiti i trend delle ultime partite di campionato: tutte giocano fino alla fine con serietà e quindi sono convinto che sia noi che il Verona troveremo una partita molto difficile".

Sulle assenze in vista della Roma

Lo Spezia è reduce da una pesante sconfitta per 0-4 in casa. "Lunedì abbiamo parlato della brutta prestazione contro il Torino, soprattutto dopo il 2-0 - dice Semplici -. Vogliamo ripartire da quanto abbiamo fatto nella prima ora di gioco. Siamo vogliosi di fare un risultato positivo. Non abbiamo nulla da perdere e questo ci deve spingere a giocare con più spregiudicatezza. Fino ad oggi siamo riusciti a fare le migliori prestazioni nelle partite meno scontate". Bastoni e Caldara sono out, annuncia il tecnico. "Maldini sarà valutato all'ultimo, mentre Ampadu oggi ha fatto il primo allenamento dopo la botta presa alla caviglia. Per noi è un calciatore importante, che riesce a darci qualcosa anche in fase di impostazione. Siamo 18 giocatori più tre portieri e ognuno dovrà dare il massimo. Le motivazioni devono fare la differenza".

Semplici sulla finale di Europa League

Semplici si è soffermato poi sulla finale di Europa League persa mercoledì dai giallorossi. "La Roma ha perso immeritatamente la finale di Europa League mercoledì. È una squadra capace di attendere l'avversario e far male in ripartenza. La Roma ha una rosa di valore con molta qualità. Aspettare loro per tutta la gara potrebbe non rivelarsi la scelta giusta. Dovremo cercare invece di capire i momenti della partita, essere propositivi e cercare di far gol. Sulle palle inattive abbiamo sempre 2-3 marcature dedicate sui migliori colpitori avversari, sappiamo che loro sono molto forti sotto quest'aspetto". Conclude Semplici: "Per quanto concerne gli arbitraggi non ho mai messo in discussione designazioni o episodi, ma ho solo grande fiducia in tutta la classe arbitrale. Sono convinto che chi dirigerà la gara sia tra i migliori".