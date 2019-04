TORINO - I granata hanno proseguito nella marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato, sabato a Marassi, contro il Genoa. Al Filadelfia si è rivisto in campo Iago Falque, anche se solo con un lavoro personalizzato, mentre Millico è tornato in gruppo. Per la truppa a disposizione del tecnico Walter Mazzarri una intensa sessione di lavoro tecnico-tattico. Domani, venerdì 19 aprile, il Torino partirà alla volta della Liguria per il ritiro prepartita dopo la sessione di rifinitura.

