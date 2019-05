Serie A Torino, Mazzarri: «Pareggio che brucia, alla vittoria ci avevamo pensato»

TORINO - Il pareggio contro la Juventus, per come è maturato, rappresenta senz'altro una mezza sconfitta per il Torino di Walter Mazzarri, che avrebbe potuto allungare nella corsa alla Champions League e alla fine si ritrova con due punti in meno. In conferenza stampa, Mazzarri esordisce così a Sky Sport: "Questo pareggio brucia, alla vittoria ci avevamo fatto un pensiero: i bianconeri ci hanno un pochino schiacciato, abbiamo sbagliato diverse ripartenze e dovevamo chiudere gli spazi. E' mancata un po' di qualità negli ultimi passaggi". Contro i pluri campioni d'Italia un solo errore è già troppo: "Potevamo portare a casa la vittoria se avessimo fatto il secondo gol. Aina è entrato per rinforzare la fascia destra, soffrivamo lì; lo avrei messo prima ma non avevamo cambi".

Lukic illude il Torino, la Juventus si affida a Ronaldo

SU RONALDO - Autore del gol bianconero, quel fuoriclasse portoghese tanto temuto alla vigilia: "Ronaldo è un fenomeno e ci ha castigati" chiosa Mazzarri, che ritorna sull'inserimento di Ola Aina: "Ho aspettato troppo per metterlo, con lui potevamo raddoppiare". Da applausi la prestazione di Bremer: "E' un ragazzo eccezionale, oggi sembrava un veterano, difficile esordire in uno stadio così. Peccato per il gol di Ronaldo, che dovevamo marcare più da vicino". Il quarto posto non è ancora sfumato: "Bisogna provare a fare tutto quello che si può. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ora ci restano tre partite che dobbiamo vincere".

